В ГПУ не доверяют показаниям Попова о причастности Клюева к разгону Евромайдана

Отстраненный от должности главы Киевской городской государственной администрации Александр Попов способствовал распространению материалов следствия по событиям в ночь на 30 ноября на Майдане Независимости в Киеве, что ставит под сомнения части его показаний, заявляет первый заместитель Генерального прокурора Украины Виталий Билоус.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, Главное следственное управление Генпрокуратуры проверило ситуацию вокруг публикации части протоколов допросов Попова, заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича и начальник ГУМВД Украины в Киеве Валерия Коряка.

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"В ходе проверки возникла необходимость дополнительно допросить Попова. Следственным путем установлено, что именно Попов способствовал распространению материалов следствия. Следствие считает, что факт содействия в распространении данной информации ставит под сомнения отдельные части показаний Попова. И в связи с этим, следователем были проверены все его свидетельства", - сказал Билоус, комментируя повторный вызов Попова на допрос в Генпрокуратуру.

Кроме того, он отметил, секретарь СНБО Андрей Клюев в понедельник самостоятельно прибыл в следственное управление, где и был допрошен. "Свой приход он объяснил желанием дать показания по делу относительно событий на Майдане Независимости. Следствие установило, что Клюев не имеет никакого отношения к событиям, произошедшим в ночь с 29 на 30 ноября на Майдане Независимости", - уточнил Билоус.

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Как сообщал УНИАН, отстраненного от исполнения служебных обязанностей председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова сегодня вызывали в Генеральную прокуратуру для дачи дополнительных объяснений.

«Его вызывали сегодня для дачи дополнительных объяснений», - сказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ночь на 30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

Генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КГГА Попова.

15 декабря «Украинская правда» опубликовала копии протоколов допросов Сивковича и Попова. Согласно этим документам, Попов и Сивкович якобы на допросах заявили, что в своих действиях в ночь на 30 ноября руководствовались указаниями секретаря СНБО Андрея Клюева.

Ранее оппозиционные политики заявляли, что именно Клюев организовал и руководил разгоном Евромайдана.