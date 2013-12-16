Главное за день: обзор топ-новостей

ЦИК: явка на выборах на всех округах составила 48,39%

В пяти одномандатных избирательных округах, где проходило голосование на довыборах народных депутатов явка на всех округах составила 48,39%.

В ПАСЕ рассказали, что повторные выборы в ВР прошли спокойно и организованно, однако имели место злоупотребления админресурсом.

На данный момент известны победители в двух округах: в 223-м округе на довыборах победил Пилипишин и в 194-ом округе в Черкасской области победил Поплавский.

Евросоюз отложил работу с украинской властью над Ассоциацией (видео)

"Евросоюз откладывает работу с украинской властью над Соглашением об ассоциации", — сказал Штефан Фюле.

Слова комиссара Штефана Фюле о приостановлении Евросоюзом работы с Украиной над Соглашением об ассоциации - это реакция на действия президента и правительства Украины, рассказал спикер Фюле.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что Европейский Союз "очень обеспокоен" некоторыми заявлениями высшего руководства Украины, но готов помочь Украине, а также посодействовать в выделении ей помощи международных финансовых институтов.

В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что переговоры относительно подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом продолжаются.

Суркис: мог бы снять Блохина без всякой компенсации

На встрече президента «Динамо» Игоря Суркиса и главного тренера Олега Блохина, которая состоялась в понедельник, 16 декабря, и продолжалась более двух часов, стороны пришли к согласию относительно продолжения сотрудничества до окончания сезона 2013/14.

Google, Microsoft и Apple просят защитить их от прослушки

Эдвард Сноуден стал в этом году лауреатом престижной американской премии "Глобальный мыслитель", присуждаемой журналом Foreign Policy. На сегодняшний день опубликована лишь малая часть шпионских материалов, похищенных информатором, однако и этого было достаточно, чтобы спровоцировать скандалы и подвергнуть критике действия Большого брата по всему миру.

Янукович пообещал сенаторам США не разгонять Майдан

Президент Украины Виктор Янукович заверил американских сенаторов Джона Маккейна и Кристофера Мерфи, власть сделает все возможное для обеспечения права граждан на мирные демонстрации.

К слову, во вторник, 17 декабря, Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию.

Также Янукович может уволить в ближайшее время министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, министра иностранных дел Леонида Кожару и министра промышленной политики Михаила Короленко за то, что они вовремя не проинформировали правительство об угрозах, которые несет подписание Соглашения об ассоциации с ЕС для экономики Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отмечает, что парламент может рассматривать вопрос об отставке правительства уже на следующей сессии.

В ГПУ не доверяют показаниям Попова о причастности Клюева к разгону Евромайдана

Отстраненный от должности главы Киевской городской государственной администрации Александр Попов способствовал распространению материалов следствия по событиям в ночь на 30 ноября на Майдане Независимости в Киеве, что ставит под сомнения части его показаний,

Стали известны соперники украинских футбольных команд в Лиге Европы

"Днепр" сыграет с "Тоттэнхемом".

"Манчестер Сити" и "Барселона" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Шахтер" и "Черноморец" также получили соперников в 1/16 финала Лиги Европы.

"Динамо" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с "Валенсией".