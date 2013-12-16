В 223-м округе на довыборах победил Пилипишин - ЦИК

В 223-м столичном округе на повторных выборах в Верховную Раду Украины победил самовыдвиженец Виктор Пилипишин, который набрал 44,89% голосов избирателей (или 34 тыс. 684 голосов).

Такие данные обнародованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий.

На втором месте по результатам полученных голосов единый кандидат от оппозиции Юрий Левченко (ВО «Свобода»), у которого 40,58% (31 тыс. 358 голосов). За ним идут самовыдвиженка Татьяна Монтян с 3,29% голосов, представитель Партии "Русский блок" Олесь Бузина с 3,11% голосов избирателей и самовыдвиженец Андрей Левченко с 1,87%.

Остальные кандидаты в этом округе набрали менее 1% голосов избирателей.

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Как сообщал УНИАН, на 223-м округе баллотировались 70 кандидатов.

В настоящее время уже установлены победители также на округе № 194 - по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий победил самовыдвиженец, ректор Киевского национального университета культуры Михаил Поплавский, за которого проголосовали 53,54%, или 37 тыс. 331 избиратель, и в мажоритарном округе №132 — победу одержал глава Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов (самовыдвиженец). За него отдали свои голоса 47,78% избирателей на округе.

Продолжается подсчет голосов еще в двух округах из пяти, в которых 15 декабря проводились повторные выборы в ВР.