По данным компании, в настоящее время в различных европейских странах действуют 12 таких роботов.

Технологии развиваются и совершенствуются с целью облегчить нашу жизнь и освободить людей от более тяжелых, утомительных или физически тяжелых задач. Искусственный интеллект и другие технологии также проникают в строительную отрасль. Об этом пишет eleconomista.

"Когда мы думаем о строительстве, мы не ассоциируем его с инновациями или передовыми технологиями. Со стороны это традиционная работа с небольшим пространством для технологического развития, но это не так, и технологиям есть место в ней. Особенно учитывая, что для каменщиков работа связана со значительными физическими нагрузками, которые могут даже повлиять на их здоровье", - сказано в статье.

По этой причине все чаще можно увидеть роботов на строительных площадках, будь то кладка кирпичей или выполнение других задач, ускоряющих процесс строительства. А недавно во Франции был замечен робот-каменщик, способный строить до 60 квадратных метров стены в день.

Видео дня

Робот, известный как WLTR, выполнял задачи по строительству стен в контролируемой испытательной среде недалеко от Парижа, разработанной для воспроизведения реальных условий строительной площадки и проверки технологий перед их внедрением в эксплуатацию.

Отмечается, что первый прототип робота, разработанный компаниями KM Robotics и Wienerberger, появился в 2021 году и уже использовался более чем в 100 проектах в разных странах.

По данным компании, в настоящее время в различных европейских странах действуют 12 таких роботов, и система выполнила более 55 000 м² каменной кладки. WLTR состоит из большой роботизированной руки, позволяющей ему работать на высоте до 3,5 метров, на мобильной базе.

Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к 2027 году. Используя датчики и лазеры, этот робот определяет положение каждого кирпича и размеры строящейся стены, а также способен обнаруживать дефекты в материалах до их укладки. Компания надеется начать эксплуатацию своей системы на реальных строительных площадках во Франции к 2027 году.

Использование роботов

Немецкая оборонная компания Rheinmetall намерена представить первые прототипы человекоподобных боевых роботов в течение следующих 15-18 месяцев. На сегодняшний день концерн уже активно инвестирует в это направление, а верхняя часть такого робота находится в стадии разработки.

Вас также могут заинтересовать новости: