ЕС "очень обеспокоен" заявлениями власти, но готов помочь Украине - Эштон

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Кэтрин Эштон заявила журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28-ми стран-членов ЕС.

"Мы очень обеспокоены, когда мы видим некоторые заявления, которые были сделаны, и моей целью разговора с Президентом Януковичем было узнать, какие краткосрочные экономические причины не дали ему возможности подписать (Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН), и я чувствую, что мы можем работать с ним для решения этих вопросов", - сказала Эштон.

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"Некоторые проблемы можно решить через поддержку Европейского Союза, другие - через финансовые институты, некоторые - через роль частного сектора, но все эти варианты возможны", - добавила она.

Министры иностранных дел ЕС сегодня на заседании среди других вопросов рассмотрят также ситуацию в Украине. На заседании будет председательствовать Кэтрин Эштон.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров в конце прошлой недели критиковали некоторые положения Соглашения об ассоциации с ЕС как невыгодные для Украины, а Президент также не исключил увольнения чиновников, которые работали над положениями соглашения.

Эштон находилась в Киеве, где встречалась с Януковичем, 10-11 декабря.