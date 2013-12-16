На выборах в 194-ом округе в Черкасской области победил Поплавский

Соответствующие данные обнародованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Его ближайший конкурент Николай Булатецкий, который баллотировался от Всеукраинского объединения "Батькивщина", набрал 35,87% голосов (или 25 тыс. 14).

За самовыдвиженца, директора черкасского КП "Дирекция парков " Александра Радуцкого проголосовали 2,77% избирателей, за кандидата от КПУ Виктора Драгунова - 1,94%, за самовыдвиженцев Владимира Мамалігу и Алексея Арсенюка - 1,71% и 1,04% соответственно, остальные 10 кандидатов набрали меньше 1% голосов каждый.

Как сообщал УНИАН, ЦИК уже установила победу председателя Николаевской областной государственной администрации Николая Круглова (самовыдвиженец) в мажоритарном округе №132. За него отдали свои голоса 47,78% выборов в округе. Кандидат от ВО "Батькивщина" Аркадий Корнацкий, по данным ЦИК, получил 45,31% голосов.

Продолжается подсчет голосов еще в трех округах из пяти, в которых 15 декабря проводились повторные выборы в ВР.

Народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Леся Оробец отмечала ранее про «массовую структурную скупку голосов» в 194 округе в Черкасской области, где от оппозиции баллотировался Николай Булатецкий.