Больше всего от остановки перерабатывающих предприятий рискуют пострадать аграрии центральных и восточных областей.

По состоянию на середину ноября в Украине не работает около трети мощностей по переработке масличных культур. Из-за сокращения спроса со стороны заводов закупочные цены на подсолнечник уже упали до 15–16 тыс. грн за тонну с НДС, а в дальнейшем сырье может подешеветь еще на 1500 грн/т, пишет Agroportal со ссылкой на оценки ученых Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Для украинских потребителей в настоящее время ситуация не представляет угрозы дефицита подсолнечного масла. Ежегодное внутреннее потребление составляет около 400–500 тыс. тонн – менее 10% объемов, производимых украинскими заводами.

По оценкам Института аграрной экономики, в краткосрочной перспективе физического дефицита масла не ожидается. Однако переход на автомобильные перевозки может в перспективе увеличить стоимость продовольственной корзины в среднем на 5–10%.

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По словам заведующего отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения института Александра Захарчука, аграрный и перерабатывающий секторы несут практически мгновенные потери, тогда как для украинского потребителя последствия носят отложенный характер и менее выражены. Он отметил, что больше всего от остановки перерабатывающих предприятий рискуют пострадать аграрии центральных и восточных областей. Там высокая стоимость логистики ограничивает возможности альтернативного сбыта урожая.

"Меньшее количество заводов, закупающих подсолнечник, может привести к дальнейшему падению цен, ведь для перевозки подсолнечника требуется значительный объем транспорта, которого не хватает даже для зерновых", – пояснил эксперт.

В настоящее время закупочные цены на подсолнечник составляют 15–16 тыс. грн/т с НДС (290–310 долларов за тонну без НДС). Для сравнения: в конце весны и в начале лета 2026 года они достигали 28–30 тыс. грн/т.

Альтернативные каналы экспорта также ограничены. В частности, беспошлинная квота Турции на импорт украинского подсолнечника объемом 50 тыс. тонн, по всей видимости, уже исчерпана, а стоимость автомобильной перевозки в эту страну выросла до 160–180 долларов за тонну. Кроме того, на болгарском направлении не хватает грузовиков.

В то же время аграрии, у которых есть возможность хранить урожай, могут попробовать продать его позже. По прогнозам ученых, к весне 2027 года цена потенциально может приблизиться к 400 долларам за тонну без НДС. Однако даже такой уровень будет ниже весенних показателей 2026 года.

Проблемы перерабатывающей отрасли сказываются не только на аграриях, но и на экономике в целом. В 2025 году масложировая отрасль обеспечила около 70 млрд грн налоговых поступлений. Остановка заводов означает потерю части бюджетных доходов, валютной выручки и рабочих мест для десятков тысяч работников.

Подсолнечное масло в Украине – главные новости

12 ноября крупнейший в Украине производитель масла – компания "Кернел" – объявила о приостановке работы всех своих мощностей. На следующий день появилась информация о приостановке работы производства "Дельта Вилмар Украина" и маслоэкстракционного завода "Потоки" в Днепре.

Украинцы в соцсетях жалуются на то, что не могут приобрести в магазинах подсолнечное масло свыше определенного количества на одного покупателя. При этом никаких новых ограничений торговые сети в последнее время не вводили.

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