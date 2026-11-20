Трамп считает, что его дружба с Путиным гарантирует безопасность Америки.

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия готова завершить войну против Украины дипломатическим путем, но этому якобы мешает личная неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время пресс-конференции.

По словам Трампа, во время их беседы в Китае российский диктатор якобы четко дал понять, что стремится к дипломатическому урегулированию конфликта. Поэтому представители американской администрации продолжают работать над договоренностями, однако это оказалось непростой задачей.

"Это тяжелая работа. Очень тяжелая. Проблема в том, что между президентом Зеленским и президентом Путиным существует огромная ненависть", – посетовал Трамп.

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По его словам, если бы не эта личная неприязнь, войну можно было бы завершить ещё два года назад. Трамп также признался, что сначала считал украинский конфликт одним из самых лёгких для урегулирования, однако реальность оказалась иной.

"Путину сейчас приходится нелегко, ведь он ведет войну, которая должна была длиться один день", – отметил президент США.

При этом он заявил о хороших личных отношениях с Путиным, назвав их одним из факторов безопасности Соединенных Штатов. В то же время на вопрос, считает ли он российского президента другом Америки, Трамп ответил, что может говорить только о своих собственных отношениях с ним.

"Я действительно спросил Путина: "Ты бы пошел в [Украину], если бы я был президентом?" Он ответил: "Нет". Наша страна очень плохо справилась с этим вопросом", – отметил Трамп.

На вопрос о послевоенных гарантиях безопасности для Украины Трамп заявил, что сначала нужно добиться мирного соглашения, а уже потом обсуждать гарантии для Киева.

Трамп нацелился на скорейшее заключение мирного соглашения

Как писал УНИАН, администрация Дональда Трампа стремится достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до начала января, чтобы успеть до перехода Конгресса в руки демократов. Европейские и украинские чиновники опасаются, что спешка Вашингтона может заставить Киев пойти на значительные уступки, более выгодные для России. Некоторые украинские чиновники считают, что ограничение работы Starshield и задержки с поставками ракет Patriot являются попыткой усилить давление на Украину с целью заключения соглашения.

В то же время перспективы скорого мира остаются неопределенными, поскольку Россия готовится усилить удары по Украине и продолжает настаивать на неприемлемых для Киева условиях. Между тем Украина до сих пор не получила четких гарантий послевоенной безопасности, на основе которых можно было бы договариваться о мире.

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