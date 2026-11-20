С выходом обновления 13.3 Telegram сделал еще один шаг к статусу полноценной соцсети.

Для Telegram вышло крупное обновление под номером 13.3, главным нововведением которого стала полноценная лента новостей с персональными рекомендациями.

Теперь в мессенджере доступен отдельный раздел "Новости" с вкладками "Добавленные" (ваши текущие подписки) и "Для вас" (рекомендации по выбранным интересам). В нем есть поиск, отметки о новых публикациях и и кнопка для отметки постов прочитанными.

На iOS и Android новый раздел располагается в нижней панели между "Чатами" и "Настройками" вместо "Звонков" или "Контактов".



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Кроме того, разработчики интегрировали поддержку сторонних ИИ-агентов. Пользователи cмогут подключать к мессенджеру ChatGPT, Claude, Gemini и Grok по собственным API-ключам. Управлять ключами предлагается в настройках, а переключаться между ними можно прямо в диалоге.

Еще одна полезная ИИ-фишка – автоперевод при отправке. В ИИ-редакторе, доступный Premium-юзерам, появился режим перевода в реальном времени: пользователь пишет сообщение на родном языке, а мессенджер переводит его на язык собеседника прямо в момент отправки.

Среди других фишек, мелких, но заслуживающих внимания – обновленные профили на iOS, голосовая диктовка текста, а также новые инструменты для ботов и подарков. Обновление уже доступно для загрузки в официальных магазинах App Store и Google Play, а также на сайте мессенджера.

Ранее УНИАН рассказывал, как удалить Telegram-аккаунт и что произойдет с переписками.

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