Электроэнергия будет поставляться по графикам.

В субботу, 21 ноября, в части областей Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Графики отключения света для бытовых потребителей введут в объеме от полутора до трех очередей (должно соответствовать продолжительности 6–12 часов), информирует "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений для населения будут действовать круглосуточно. Так же в течение субботы будут ограничивать мощности для промышленности и бизнеса.

Причиной ограничений являются систематические обстрелы российскими оккупантами объектов генерации и передачи электроэнергии дронами и ракетами.

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Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может оперативно меняться. Актуальную информацию о ситуации с электроэнергией при необходимости можно получить на официальных ресурсах облэнерго.

График отключения света Сумы и область

В Сумах и области всю первую очередь и подочередь 2.1 будут отключать лишь дважды, подочередь 5.2 – четыре раза, остальных потребителей – трижды. Общая продолжительность без света в субботу составит от шести до двенадцати часов.

График отключения света Харьков и область

В Харькове и области потребителей 21 ноября будут отключать, в зависимости от очереди, два или три раза. Трижды без света останутся вся четвертая очередь и подочереди 3.2 и 6.1. Общая продолжительность варьируется от четырех с половиной до семнадцати часов у подочереди 4.2.

График отключения света Львов и область

В субботу каждого абонента во Львовской области обесточат трижды за сутки, кроме подочередей 4.2 и 6.2, которые будут отключать дважды. Продолжительность одного периода без света в среднем составляет три с половиной часа.

График отключения света Киев

Графики отключений для столицы на 21 ноября будут действовать индивидуально. Узнать актуальные ограничения света в Киеве можно, например, в приложении "Киев Цифровой" или на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Состояние энергосистемы Украины – прогнозы экспертов

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что сроки восстановления электроснабжения для потребителей после масштабной атаки российских оккупантов 20 ноября пока трудно оценить, однако сверхсложных вызовов эта атака перед украинскими энергетиками не поставила.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупреждает, что при негативном сценарии враг будет систематически наносить удары по подстанциям в столичном регионе и линиям электропередачи. Тогда в Киевеможно ожидать отключений электроэнергии до 20 часов в сутки.

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