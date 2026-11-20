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Долгожданная игра GTA 6 с учётом предзаказов и продаж в первый день разошлась тиражом более 24,5 млн копий: это принесло Rockstar около 2,36 млрд долларов. Об этом говорят оценки Sensor Tower.

Примечательно, что три четверти продаж пришлось на PlayStation: владельцы PS5 приобрели примерно 18,4 млн копий, а на Xbox Series X|S - 6,1 млн. По словам вице-президента Sensor Tower Карла Контуса, GTA 6 стала самой продаваемой игрой 2026 года по количеству предзаказов, а доход от них к моменту релиза превысил $2 млрд.

В свою очередь в компании Take-Two утверждают, что GTA 6 заработала $3,79 млрд за первый день продаж. За первые 24 часа игра разошлась тиражом более чем в 32,5 млн копий.

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Интересно, что GTA 5 в 2013 году за первые сутки заработала 800 млн долларов, и тогда это был рекорд для всей индустрии развлечений. Новая часть превзошла его почти в пять раз. В среднем каждая копия принесла около $96. Это объясняется тем, что большинство игроков выбирали Ultimate Edition за $100, а не стандартное издание за $80.

Еще за неделю до релиза предзаказы на GTA 6 превысили 1 миллиард долларов, а за последние дни перед стартом их сумма выросла до 1,5 млрд долларов. В аналитической компании Niko Partners считают, что к концу года игра принесет более 3 млрд долларов.

Как поделиться GTA 6 с другом на PS5 и Xbox

Цена Ultimate-издания игры достигает 100 долларов или 4300 грн. Снизить финансовую нагрузку поможет функция совместного доступа к библиотеке (Game Share), которая позволяет купить одну копию на двоих.

Обе платформы - и PlayStation 5, и Xbox Series X/S - поддерживают функцию Game Share для GTA 6. При правильной настройке два человека смогут играть в одну купленную копию GTA 6 одновременно, каждый на своей консоли.

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