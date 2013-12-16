Рыбак: ВР может рассматривать отставку правительства уже в начале февраля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Рыбак отметил, что для того, чтобы рассматривать этот вопрос, нужно иметь соответствующий проект постановления. Однако, в настоящее время такого постановления в парламенте нет.

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“Как оно появится и будет 150 подписей, как депутаты внесут предложение, я обязан направить все документы во все комитеты. Комитеты рассмотрят, внесут свои предложения, и парламент может рассматривать (этот вопрос — УНИАН), но на следующей сессии, в начале февраля”, - сказал он.

В то же время на уточнение журналистов, есть ли сейчас какие-то иные формы, которыми можно было бы добиться отставки правительства, в частности как обращение к Президенту, Рыбак отметил, что этот вопрос нужно рассматривать в парламенте, а такого обращения у Президента сейчас нет.