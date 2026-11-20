В январе демократы получат контроль над Конгрессом США, и ситуация для РФ усложнится.

Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться мирного соглашения между Украиной и РФ до начала января. В Белом доме спешат завершить переговорный процесс до того, как Демократическая партия получит контроль над Конгрессом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех собеседников, осведомленных о ходе консультаций.

Издание напоминает, что после восьмимесячного перерыва, вызванного войной в Иране, команда Трампа возобновила российско-украинский трек в начале ноября. К тому же сам Трамп на этой неделе встретился с Владимиром Путиным в Китае. После переговоров американский президент заявил, что российский лидер якобы продемонстрировал готовность к миру.

Отмечается, что Вашингтон сигнализирует России, Украине и европейским государствам о необходимости ускорить достижение договоренностей. Однако европейские и украинские чиновники опасаются, что спешка Вашингтона может заставить Киев согласиться на невыгодные условия.

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"Американцы усиленно давят, и существует определенное беспокойство, что для достижения хоть какого-то результата понадобится немало уступок со стороны Украины", – цитирует FT одного из европейских чиновников.

Высокопоставленный чиновник из Украины также считает, что Россия может получить более выгодные условия, если соглашение будет заключено до января.

"Трампу нравится Путин, и он хочет завершить всё это до января", – сказал он, отметив, что Россия "может получить лучшие условия", если соглашение будет заключено до января.

По мнению украинских чиновников, именно для того, чтобы склонить Украину к заключению соглашения, США ввели ограничения в работе военной спутниковой системы Starshield и задерживают поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Один из представителей Украины назвал такие действия администрации Трампа "четким выбором" в пользу помощи России в получении более выгодных условий для переговоров.

В то же время перспективы скорого соглашения остаются сомнительными. По данным источников FT, Россия планирует усилить воздушные удары по Украине, чтобы улучшить свои переговорные позиции. Кроме того, Кремль продолжает выдвигать максималистские условия, с которыми Украина не согласна.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова уступать свои территории России, поскольку это вопрос суверенитета, безопасности и будущего государства. По его словам, любые компромиссы в отношении территорий должны учитывать волю украинского народа, а путь к миру остается неопределенным и может сопровождаться сложными испытаниями.

Также, по словам Зеленского, гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО должны включать не только политические обязательства, но и реальное военное присутствие США и европейских союзников на украинской территории. Он подчеркнул, что партнеры должны заранее определить конкретные действия в случае нового нападения России.

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