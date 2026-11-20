С этим предложением выступил помощник президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Советники по вопросам безопасности стран Е3 - Франции, Германии, Великобритании - могут отправиться в Москву для переговоров с Кремлем о мирном урегулировании в Украине. Об этом "Радио Свобода" сообщили несколько источников на условиях анонимности.

По словам собеседников, предложение поступило от помощника президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрия Ушакова. Поездка, добавили они, может состояться уже в ноябре, но окончательного решения пока нет.

В офисе канцлера Германии в ответ на просьбу журналистов прокомментировать возможность поездки в Москву обратили внимание на слова Фридриха Мерца, сказанные 19 ноября:

Видео дня

"Конечно, мы готовы вести переговоры с Россией. Мы всегда об этом говорили. Ожидается, что в ближайшее время состоятся переговоры с участием Украины, России, Европы и США. Они могут пройти, например, в Объединенных Арабских Эмиратах".

Отмечается, что 13 ноября на неформальном саммите в Дублине лидеры ЕС согласовали, кто будет представлять Европу на возможных прямых переговорах с Россией. Это формат Е5: Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша, а также представители евроинституций - Еврокомиссии и Евросовета.

Переговоры с РФ

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России не хотят видеть главу внешнеполитической службы Европейского Союза Каю Каллас на любыхкаких-либо возможных будущих переговорах по Украине и считают, что её участие приведёт к "срыву" мирного процесса.

Вас также могут заинтересовать новости: