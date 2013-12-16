Янукович в ближайшее время может уволить Кожару, Прасолова и Короленко

Об этом пишет сегодня издание "КоммерсантЪ-Украина"со ссылкой на свои источники. В Партии регионов эту информацию косвенно подтвердили.

"Думаю, понести наказание должны те, кто имеет отношение к экономическому блоку. Нужно посмотреть и нынешних министров, и тех, кто занимал эти должности раньше - например, Игорь Прасолов, Валерий Хорошковский (бывший первый вице-премьер) и Петр Порошенко (бывший министр экономического развития и торговли)", - сказал газете народный депутат Владимир Олийнык (Партия регионов).

На минувшей неделе Президент Украины заявил, что люди, которые занимались подготовкой Соглашения об ассоциации с ЕС, будут, как минимум, отстранены, а возможно, и уволены, фамилии он не назвал.

Правительство 21 ноября приостановило подготовку к подписанию ассоциации с ЕС, поэтому планировавшееся на конец ноября подписание документа так и не состоялось. Власти Украины поясняют, что ассоциация, которая включает создание зоны свободной торговли, несет большие риски для украинской экономики, и потерю традиционных рынков, в частности российского рынка. Тем не менее, Киев уверяет, что настроен на подготовку к ассоциации и подписанию, как только это станет возможным.