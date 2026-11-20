Россия считает неприемлемыми гарантии безопасности для Украины по образцу НАТО.

Европейцы примут приглашение приехать в Москву для проведения переговоров по Украине, если им будет предоставлена полноценная роль в этих переговорах. Об этом четко заявил источник в Елисейском дворце, добавив, что приглашение и роль Европы, однако, должны быть "проверены", сообщает Il Sole 24 Ore.

Издание сообщило, что предоставление Украине гарантий безопасности "по образцу статьи 5" Североатлантического договора, как это предлагают Соединенные Штаты, фактически равносильно принятию Киева в НАТО – позицию, которую поддерживает Франция.

"Когда кто-то заявляет, что хочет предоставить Украине гарантии безопасности по образцу статьи 5, нет нужды усложнять ситуацию: это означает, что Украина вступает в НАТО", – подчеркнули журналистам в Елисейском дворце.

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В статье отмечается, что это заявление прозвучало на следующий день после Берлинского саммита, в котором приняли участие союзники Киева – президент Украины Владимир Зеленский и американские представители Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

При этом, отмечает издание, Россия считает неприемлемыми гарантии безопасности для Украины по образцу НАТО, а также любую форму "квазичленства" Киева в Атлантическом альянсе.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на следующий день после саммита в Шэньчжэне и встречи коалиции добровольцев в Берлине, на которой представитель Белого дома Джаред Кушнер, напротив, утверждал, что "убедил россиян принять принцип, согласно которому любые гарантии безопасности для Украины будут основываться на статье 5".

"Даже сама идея формулы "квазичленства" в отношении вступления Украины в НАТО и поиск какого-то "креативного решения" по этому поводу для нас неприемлемы", – заявил Рябков.

Участие европейцев в мирных переговорах

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, Европа не должна отказываться от предложения российского диктатора провести переговоры в Москве о прекращении войны против Украины. Однако, подчеркнул Писториус, должны быть реальные шаги по прекращению огня. В то же время он подчеркнул, что сам факт приглашения в Москву еще не свидетельствует о готовности Кремля прекратить войну. Министр обороны Германии считает, что решающее значение будут иметь не заявления и дипломатические инициативы, а конкретные результаты.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что следующий раунд переговоров с Россией о мирном урегулировании должен состояться в четырехстороннем формате – с участием пяти европейских стран. Зеленский отметил, что именно Украина наиболее активно продвигала этот подход, согласно которому Европа должна участвовать во всех переговорах. По словам президента Украины, США понимают, почему необходимо активное и скоординированное участие Европы в переговорах. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что успешными могут быть только переговоры с Украиной и Европой вместе.

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