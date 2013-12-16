МИД сообщает, что переговоры о подписании Соглашения об ассоциации Украины и ЕС продолжаются
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что переговоры относительно подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом продолжаются.
продолжаются.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров.
“Переговоры продолжаются, я это подтверждаю”, - сказал он.
В свою очередь, отвечая на вопрос, продолжаются ли переговоры, глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский отметил: “Остановил переговоры с ЕС не Фюле”. Он напомнил, что решение приостановить сотрудничество относительно подписания соглашения об ассоциации приняло правительство Украины».
«На сегодняшний день мы не имеем других решений украинских правительственных структур», - сказал Томбинский.
Он также отметил, что во время недавнего визита в Брюссель первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова состоялись переговоры, каким способом можно помочь Украине после подписания соглашения об ассоциации, в частности относительно финансовых и экономических инструментов поддержки Украины.