Кулбергс исключил возможность возвращения к нормальным отношениям с Москвой после прекращения огня в Украине.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал ЕС закрыть границы для всех граждан России, предупредив, что объединение не в состоянии провести проверку сотен тысяч российских туристов, которых оно по-прежнему пускает на свою территорию. Об этом пишет Politico.

"Впускать в ЕС такое количество людей сейчас слишком опасно. Мы не должны уступать России, мы не должны проявлять слабость. Никто не может проверить такое количество людей", - сказал он.

Кулбергс также исключил возможность возвращения к нормальным отношениям с Москвой после прекращения огня в Украине.

Видео дня

"Некоторые считают, что после прекращения огня возможно возвращение к нормальным отношениям с Россией. Это невозможно. Наступила новая эра", - заявил латвийский лидер.

Важно, что Латвия была в числе 11 стран, подписавших в июне письмо, инициированное Швецией, с призывом к Брюсселю ограничить выдачу виз россиянам.

Кулбергс предупредил, что гибридные атаки России на восточный фланг НАТО усиливаются.

"Ситуация обостряется", - сказал он, добавив, что латвийский и эстонский спецназ арестовал на территории Эстонии восемь человек, имевших "конкретные указания атаковать производственный объект в Эстонии, который поддерживает Украину".

По его словам, "за этим стоит Россия".

Закрытие границ

С 1 декабря Эстония закроет все пограничные переходы с Россией: это решение принято после попытки диверсии на предприятии по производству беспилотников.

По данным эстонских властей, организатором атаки выступило Главное управление Генерального штаба ВС РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: