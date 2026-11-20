Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил, что в больницах скончались фельдшерша и 7-летний мальчик.

В пятницу, 20 ноября, российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по парковке популярного ресторана в центре города Кривой Рог, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации города Александр Вилкул.

Обновлено в 23:04: Вилкул сообщил, что по состоянию на 23:00 известно уже о 42 раненых, из них четверо детей.

"Уже 42 раненых, из них четверо детей. Погибли девушка 20 лет и 7-летний мальчик. В тяжком состоянии – 27 человек. Врачи оказывают им и всем пострадавшим всю необходимую помощь. По предварительным данным, повреждены 23 многоквартирных дома, больница, объекты бизнеса", – написал глава военной администрации.

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Вилкул сообщал о 20 раненых, среди которых был 7-летний ребенок, его состояние медики оценивали как крайне тяжелое.

"Циничный удар российских оккупантов двумя баллистическими ракетами. По парковке популярного ресторана в центре города. На данный момент 20 раненых, из них трое детей, один мальчик 7 лет в крайне тяжелом состоянии. Все уже в больницах, им оказывается вся необходимая помощь", – говорится в его сообщении.

Более того, во время аварийно-спасательной операции враг цинично нанес еще два удара реактивными ракетами "Шахед".

Позже глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что в Кривом Роге погибла фельдшер скорой помощи, прибывшая на место вражеского удара. Ее доставили в больницу, но, к сожалению, спасти не удалось.

Ганжа сообщил, что 7-летний мальчик, получивший ранения в результате вражеского удара, скончался в больнице.

Он уточнил, что число пострадавших возросло до 21 человека, среди них есть сотрудники экстренных служб:

"Число пострадавших в результате российской атаки увеличилось до 21. Среди раненых – двое сотрудников экстренных служб. Медики оказывают всем необходимую помощь".

Российская атака на Украину: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в течение ночи и утра 20 ноября враг несколько раз атаковал Киев баллистическими ракетами, по регионам Украины нанесли удары крылатыми ракетами. Мэр Киева сообщил, что в Оболонском районе в результате попадания обломка ракеты произошло возгорание в трехэтажном здании. По его словам, в Голосеевском районе зафиксировано попадание на территории объекта инфраструктуры. Там, по предварительным данным, произошел пожар в офисном здании. Кроме того, как рассказал Кличко, в Подольском районе произошло возгорание в нежилом здании.

Также мы писали, что мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время российской атаки по городу и Львовской области были зафиксированы повреждения автомобилей, общежития и частного дома. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в области. По распоряжению "Укрэнерго" во Львове и Львовской области были введены графики аварийных отключений электроэнергии.

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