ЦИК: явка на выборах на всех округах составила 48,39%

Об этом УНИАН сообщили в Центризбиркоме.

По информации ЦИК, на полярной станции, которая относится к округу № 223 г. Киева, 6 человек проголосовали за свободовца Левченко, 2 человека - за Пилипишина.

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Как сообщалось, довыборы в Верховную Раду проходили в округах №94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 и 197 (Черкасская область), а также 223 (Киев, Шевченковский район).