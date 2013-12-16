Янукович пообещал сенаторам США не разгонять Майдан

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

"Виктор Янукович заверил, что власть сделает все возможное для обеспечения права граждан на мирные демонстрации, а также для проведения честного и прозрачного расследования событий 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве", - говорится в сообщении.

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"Президент в очередной раз подчеркнул неизменность евроинтеграционного курса Украины, а также верность национальным интересам страны", - подчеркивает пресс-служба.

Стороны договорились продолжить диалог.