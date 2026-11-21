Зеленский подчеркнул, что когда он заявлял об ограничениях в работе спутниковой системы, это было на 100% правдой.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил американскому бизнесмену Илону Маску, который накануне обвинил его в ложных заявлениях относительно ограничений скорости работы спутниковой системы Starshield. Свою позицию Зеленский озвучил в интервью CNN.

Журналист предложил президенту Украины прокоментировать слова Маска. Зеленский подчеркнул, что у украинских военных есть доказательства ограничений работы спутниковой системы Starshield.

"У нас есть четкие доказательства от военных", – сказал президент Украины.

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В частности, он уточнил, что украинские военные зафиксировали ограничение в 161 км/ч на временно оккупированных территориях.

Зеленский подчеркнул, что когда он заявлял об ограничениях в работе спутниковой системы, это была 100% правда.

Он добавил, что после его разговора с государственным секретарем США Марко Рубио работу Starshield возобновили.

Зеленский отметил, что не знает, кто способствовал решению этого вопроса: связывалась ли администрация Трампа с компанией SpaceX или это был президент США.

Президент Украины подчеркнул, что на временно оккупированных территориях действительно были ограничения в работе Starshield, и добавил, что он не шутит на такие темы.

При этом Зеленский поблагодарил правительство США, западных партнеров и компанию SpaceX за возможность использования спутниковой системы украинскими военными.

Илон Маск: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Демократическая партия США может ограничить государственное финансирование проектов компании SpaceX Илона Маска, если администрация Дональда Трампа и руководство компании не объяснят, кто принял решение об ограничении работы спутниковой связи Starshield для Украины. Такое требование выдвинул конгрессмен-демократ Джим Хаймс, который в январе возглавит Комитет Палаты представителей по разведке. В засекреченном обращении к директору Национальной разведки США Джею Клейтону он потребовал объяснить обстоятельства неоднократного ограничения работы Starshield, которой украинские военные пользуются для обороны. Хаймс также предложил Маску провести встречу и объяснить, кто инициировал изменения в работе системы.

Также мы писали, что Маск заявлял, что сожалеет о выделении около 446 млн долларов на поддержку кандидатов от Республиканской партии накануне промежуточных выборов в США. Он отметил, что республиканцы потерпели сокрушительное поражение на этих выборах. Поэтому он чувствует себя неловко из-за того, что потратил столько денег и ничего за это не получил. В то же время он предположил, что если бы не его финансовая поддержка, то результаты выборов были бы ещё хуже для Республиканской партии

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