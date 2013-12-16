Янукович осуществит рабочий визит в Россию 17 декабря
11:15, 16 декабря 2013Политика
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Во вторник, 17 декабря, Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию.
Янукович 17 декабря посетит Россию с рабочим визитом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента. 17 декабря в Москве состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов.
По итогам заседания ожидается подписания документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.
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