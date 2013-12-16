Янукович осуществит рабочий визит в Россию 17 декабря

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента. 17 декабря в Москве состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов.

По итогам заседания ожидается подписания документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.