Киевсовет через суд требует от оппозиции освободить улицы и тротуары в центре столицы

Киевская городская организация ВО «Батькивщина» получила повестку в Печерский райсуд Киева по иску городского совета относительно устранения препятствий в пользовании улицами, тротуарами и пешеходными переходами в центре столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской партийной организации ВО «Батькивщина», ответчиками в производстве по иску Киевсовета, который был подан 9 декабря, кроме «Батькивщины», является также председатель партии «УДАР» Виталий Кличко и ряд других физических лиц.

В соответствии с требованиями Киевсовета, которая в иске утверждает, что «уполномочена выполнять функции владельца относительно улиц и дорог на территории Киева», в судебном порядке столичная власть требует «устранить препятствия в пользовании улицами Круглоуниверситетской, Шелковичной, Пылыпа Орлыка, Институтской, Гусовского, Резницкой, Грушевского, Банковой, Крещатик, Лютеранской, Заньковецкой, Богомольца, Командарма Каменева, Липской, Майданом Незалежности, Кловским спуском, переулками Крепостной и Липский».

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Народный депутат, председатель столичной «Батькивщины» Юрий Одарченко намерен принять участие в процессе. По его словам, иск является абсурдным, поскольку предполагает запрет на пользование центральными улицами Киева вообще всем.

«Киевский городской совет утверждает, что он является владельцем дорог в городе Киеве, а поэтому, как владелец, требует от определенных лиц прекратить пользоваться этими дорогами. Если мы позволим подобным искам даже рассматриваться в судах, мы создадим прецедент, который в дальнейшем будет использован для судебного террора против граждан, – заявил Одарченко. - Завтра государство сможет подать в суд за то, что мы дышим воздухом, который принадлежит государству».

Заседание суда начнется сегодня в 17.30 по адресу: ул. Крещатик, 42-а.