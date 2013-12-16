В милиции уверяют, что никаких вариантов разгона Майдана не рассматривали

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью столичной милиции.

"Уверяю, что никаких вариантов силового разгона Майдана не рассматривается", - заявил Мазан, опровергая таким образом информацию отдельных СМИ, что милиция якобы готовит очередную попытку принудительного увольнения центральной площади Киева от митингующих.