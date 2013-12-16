В милиции уверяют, что никаких вариантов разгона Майдана не рассматривали
00:55, 16 декабря 2013Политика
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И.о. начальника ГУ МВД Украины в г. Киеве Валерий Мазан уверяет, что милиция не рассматривала никаких вариантов разгона Майдана.
В милиции уверяют, что никаких вариантов разгона Майдана не рассматривали / Фото : varianty.net
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью столичной милиции.
"Уверяю, что никаких вариантов силового разгона Майдана не рассматривается", - заявил Мазан, опровергая таким образом информацию отдельных СМИ, что милиция якобы готовит очередную попытку принудительного увольнения центральной площади Киева от митингующих.
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