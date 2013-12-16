На Майдане Незалежности в Киеве находятся порядка 5-6 тысяч митингующих
14:18, 16 декабря 2013Политика
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Около 6 тысяч митингующих на Майдане Незалежности в Киеве поют гимн Украины каждый час.
Протестующие пьют чай, кушают и греются возле костров.
Как передает корреспондент УНИАН, они каждый час поют Государственный Гимн Украины, а со сцены периодически выступают общественные активисты.
Сейчас со сцены Майдана прочитали молитву священнослужители.
Протестующие пьют чай, кушают и греются возле костров.
Настроение у всех преподнесенное, в частности, и потому что в Киеве потеплело, по сравнению с предыдущей неделей.
Как известно, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.
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