На Майдане Незалежности в Киеве находятся порядка 5-6 тысяч митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, они каждый час поют Государственный Гимн Украины, а со сцены периодически выступают общественные активисты.

Сейчас со сцены Майдана прочитали молитву священнослужители.

Протестующие пьют чай, кушают и греются возле костров.

Настроение у всех преподнесенное, в частности, и потому что в Киеве потеплело, по сравнению с предыдущей неделей.

Как известно, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.