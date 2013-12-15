Сенатор Маккейн заявил, что сегодня проведет встречу с Януковичем

Об этом он сообщил во время интервью ТСН.

Как сообщал УНИАН, члены Сената США республиканец Джон Маккейн и демократ Крис Мерфи заявили о поддержке их страной украинского народа в его евроинтеграционном выборе.

Во время выступления со сцены на Майдане Независимости, где проходит народное вече «День достоинства», Маккейн заявил: "Ваша судьба - в объединенной Европе".

"Украина сделает Европу лучше, а Европа сделает Украине лучше", - подчеркнул сенатор и от имени американского народа выразил поддержку украинскому народу.

Маккейн призвал украинскую милицию помнить о том, что они должны "защищать свой народ".