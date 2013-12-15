Сенатор Маккейн заявил, что сегодня проведет встречу с Януковичем
20:51, 15 декабря 2013Политика
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Член Сената США республиканец Джон Маккейн заявил, что сегодня вечером планирует встретиться с президентом Украины Виктором Януковичем.
Маккейн сегодня встретится с Януковичем
Об этом он сообщил во время интервью ТСН.
Как сообщал УНИАН, члены Сената США республиканец Джон Маккейн и демократ Крис Мерфи заявили о поддержке их страной украинского народа в его евроинтеграционном выборе.
Во время выступления со сцены на Майдане Независимости, где проходит народное вече «День достоинства», Маккейн заявил: "Ваша судьба - в объединенной Европе".
"Украина сделает Европу лучше, а Европа сделает Украине лучше", - подчеркнул сенатор и от имени американского народа выразил поддержку украинскому народу.
Маккейн призвал украинскую милицию помнить о том, что они должны "защищать свой народ".
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