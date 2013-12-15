Американские сенаторы Маккейн и Мерфи выступили на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления со сцены на Майдане Незалежности, где проходит народное вече «День гідності» («День достоинства»), Маккейн заявил: “Ваша судьба - в объединенной Европе”.

“Украина сделает Европу лучше, а Европа сделает Украину лучше”, - отметил сенатор, и от имени американского народа выразил поддержку украинскому народу.

Маккейн призвал украинскую милицию помнить о том, что они должны “защищать свой народ”.

В свою очередь, Мерфи подчеркнул, что сейчас украинский народ стоит перед выбором между прошлым и будущим. Он отметил, что путь к изменениям должен лежать через мирный процесс.

По словам сенатора, путь реформ является непростым, и “Сенат США поддерживает вас в этом процессе”.

В начале выступления сенаторов выяснилось, что нет переводчика, и бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк начал переводить выступления Маккейна и Мерфи.