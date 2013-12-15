День достоинства в Киеве: онлайн-трансляция

17:42

Митингующие, которые приходили под стены Центральной избирательной комиссии для проведения мирной акции, вернулись на Майдан Незалежности.

17:01

Около 300 митингующих с Евромайдана пришли под стены Центральной избирательной комиссии. Митингующие ведут себя спокойно и не пытаются попасть на территорию ЦИК. Они расположились вдоль рынка перед центральным входом в здание комиссии. Один из активистов пообещал, что люди не будут прорываться к зданию. Пикетирующие держат в руках флаги Украины, Евросоюза а также оппозиционных политических партий.

15:37

С Майдана Незалежности, где проходит Народное вече, отправляются три колонны митингующих. Одна колонна направляется к зданию СБУ на Владимирской, 33, вторая идет к Министерству внутренних дел на улицу Богомольца, а третья - к Центральной избирательной комиссии на площадь Леси Украинки.

15:25

Оппозиция на будущей неделе в Верховной Раде любыми средствами будет добиваться отставки правительства Николая Азарова Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил на Народном вече на Майдане Незалежности в Киеве.

15:24

Члены Сената США республиканец Джон Маккейн и демократ Крис Мерфи заявили о поддержке их страной украинского народа в его евроинтеграционном выборе.

14:45

Майдан принял резолюцию, которой запретил Президенту Украины Виктору Януковичу подписывать соглашение о вступлении Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

14:35

Народное вече «День достоинства» на столичном Майдане Незалежности приняло резолюцию с требованием к Президенту Украины Виктору Януковичу освободить всех политзаключенных, включая экс-премьер-министра Юлию Тимошенко

12:39

В центре Киева собралось уже несколько сотен тысяч участников народного вече «День достоинства». Площадь перед Октябрьским дворцом, улица Институтская, Майдан Незалежности и Крещатик, вплоть до здания КГГА, полностью заполнены людьми.

11:20

На Майдане Незалежности за час до начала акции находится более десяти тысяч человек. На Европейской площади, где вчера проходил провластный митинг, активности не наблюдается, вчерашняя сцена демонтирована.

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"Мы призываем и приглашаем киевлян и всех украинцев приехать в воскресенье на 12.00 на наше народное вече под названием "День достоинства", - говорится в заявлении.