Митингующие завершили акцию под ЦИК и вернулись на Майдан Незалежности
17:42, 15 декабря 2013Политика
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Митингующие, которые приходили под стены Центральной избирательной комиссии для проведения мирной акции, вернулись на Майдан Незалежности.
Митингующие призвали ЦИК соблюдать закон
Как передает корреспондент УНИАН, акция продолжалась не более 20 минут.
Один из участников акции сообщил, что они возвращаются на Майдан и будут в дальнейшем находиться с людьми, которые сейчас там находятся.
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Он сказал, что митингующие не собирались стоять под ЦИК долго, а просто пришли, чтобы заявить о себе и призвать членов ЦИК соблюдать закон.
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