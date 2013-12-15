Митингующие завершили акцию под ЦИК и вернулись на Майдан Незалежности

Как передает корреспондент УНИАН, акция продолжалась не более 20 минут.

Один из участников акции сообщил, что они возвращаются на Майдан и будут в дальнейшем находиться с людьми, которые сейчас там находятся.

По теме: Около 300 митингующих с Евромайдана пришли к ЦИК

Он сказал, что митингующие не собирались стоять под ЦИК долго, а просто пришли, чтобы заявить о себе и призвать членов ЦИК соблюдать закон.