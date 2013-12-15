Оппозиция заявляет, что будет добиваться отставки правительства "любыми средствами"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил на Народном вече на Майдане Незалежности в Киеве.

По его словам, оппозиция начала опять собирать подписи народных депутатов за отставку правительства.

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“На следующей неделе мы всеми средствами и методами будем добиваться или голосования за отставку правительства, или письменного заявления “выдающегося украинца Азарова” об отставке и уходе на пенсию с персональной пенсией 1124 гривни”, - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, внефракционный народный депутат Олесь Доний заявил, что оппозиция собрала более 170 подписей народных депутатов за отставку правительства.

3 декабря ВР не смогла отправить Кабмин в отставку: за проект постановления, внесенный оппозицией, относительно ответственности правительства, проголосовало только 186 народных депутатов.