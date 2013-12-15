Колонны митингующих идут пикетировать МВД, СБУ и Центризбирком

15:37, 15 декабря 2013
Политика
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С Майдана Незалежности, где проходит Народное вече, отправляются три колонны митингующих.

С Майдана Незалежности отправляются три колонны митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, одна колонна направляется к зданию СБУ на Владимирской, 33, вторая идет к Министерству внутренних дел на улицу Богомольца, а третья - к Центральной избирательной комиссии на площадь Леси Украинки.

Митингующие собрались по призыву со сцены Майдана народного депутата от ВО “Батькивщина” Александра Турчинова.

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Люди идут, чтобы выразить протест против политических преследований активистов, а также чтобы заставить Центризбирком объективно установить результаты повторных выборов народных депутатов в пяти округах, которые проходят сегодня

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