Колонны митингующих идут пикетировать МВД, СБУ и Центризбирком
15:37, 15 декабря 2013Политика
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С Майдана Незалежности, где проходит Народное вече, отправляются три колонны митингующих.
С Майдана Незалежности отправляются три колонны митингующих
Как передает корреспондент УНИАН, одна колонна направляется к зданию СБУ на Владимирской, 33, вторая идет к Министерству внутренних дел на улицу Богомольца, а третья - к Центральной избирательной комиссии на площадь Леси Украинки.
Митингующие собрались по призыву со сцены Майдана народного депутата от ВО “Батькивщина” Александра Турчинова.
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Люди идут, чтобы выразить протест против политических преследований активистов, а также чтобы заставить Центризбирком объективно установить результаты повторных выборов народных депутатов в пяти округах, которые проходят сегодня
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