Майдан требует освободить всех политзаключенных, включая Тимошенко - резолюция

Как передает корреспондент УНИАН, текст резолюции со сцены Майдана обнародовала общественный деятель и журналист Татьяна Чорновил.

Как отмечается в резолюции, люди вышли на Майдан, чтобы отстаивать свое европейское будущее, но «по указанию Януковича по стране прокатилась новая волна политических арестов», поэтому «мы требуем от Януковича выпустить на свободу всех политически репрессированных, как в предыдущие годы, так и в последнее время».

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В документе также говорится, что это требование является одной из предпосылок переговоров с властью.

«Мы должны, чтобы лозунг «Юле – свободу» постоянно звучал, и Янукович слышал его в «Межигорье», - заявила Чорновил.