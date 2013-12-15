На народном вече собралось уже несколько сотен тысяч людей
12:39, 15 декабря 2013Политика
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В центре Киева собралось уже несколько сотен тысяч участников народного вече «День достоинства».
Фото : varianty.net
Как передает корреспондент УНИАН, площадь перед Октябрьским дворцом, улица Институтская, Майдан Незалежности и Крещатик, вплоть до здания КГГА, полностью заполнены людьми.
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