На народном вече собралось уже несколько сотен тысяч людей

В центре Киева собралось уже несколько сотен тысяч участников народного вече «День достоинства».

Как передает корреспондент УНИАН, площадь перед Октябрьским дворцом, улица Институтская, Майдан Незалежности и Крещатик, вплоть до здания КГГА, полностью заполнены людьми. По теме: День достоинства в Киеве: онлайн-трансляция Митингующие ожидают выступлений лидеров оппозиции.

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