На Майдане Незалежности собралось более десяти тысяч человек

11:14, 15 декабря 2013
Политика
2781 0

На столичном Майдане Незалежности, где сегодня в 12.00 должно начаться народное вече «День гідності» («День достоинства»), находятся более 10 тысяч человек

Майдан перед началом акции 15 декабря / Фото: Твиттер @ MaloverjanBBC

Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят не только непосредственно на Майдане, но и на обзорной площадке ТРЦ «Глобус» и возле Октябрьского дворца.

Многие митингующие держат флаги Украины с написанными на них названиями населенных пунктов, откуда они приехали.

По теме: Акции в поддержку Евромайдана проходят в 20 городах мира

Ситуация на Майдане спокойная, многие люди танцуют.

Центральные станции столичного метрополитена работают на вход и выход.

На Европейской площади, где накануне состоялся митинг сторонников власти, пока ничего не происходит, сцена демонтирована.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter