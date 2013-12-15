На Майдане Незалежности собралось более десяти тысяч человек
11:14, 15 декабря 2013Политика
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На столичном Майдане Незалежности, где сегодня в 12.00 должно начаться народное вече «День гідності» («День достоинства»), находятся более 10 тысяч человек
Майдан перед началом акции 15 декабря / Фото: Твиттер @ MaloverjanBBC
Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят не только непосредственно на Майдане, но и на обзорной площадке ТРЦ «Глобус» и возле Октябрьского дворца.
Многие митингующие держат флаги Украины с написанными на них названиями населенных пунктов, откуда они приехали.
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Ситуация на Майдане спокойная, многие люди танцуют.
Центральные станции столичного метрополитена работают на вход и выход.
На Европейской площади, где накануне состоялся митинг сторонников власти, пока ничего не происходит, сцена демонтирована.
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