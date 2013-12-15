На Майдане Незалежности собралось более десяти тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят не только непосредственно на Майдане, но и на обзорной площадке ТРЦ «Глобус» и возле Октябрьского дворца.

Многие митингующие держат флаги Украины с написанными на них названиями населенных пунктов, откуда они приехали.

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Ситуация на Майдане спокойная, многие люди танцуют.

Центральные станции столичного метрополитена работают на вход и выход.

На Европейской площади, где накануне состоялся митинг сторонников власти, пока ничего не происходит, сцена демонтирована.