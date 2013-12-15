На Майдане принят запрет подписывать соглашение о вступлении Украины в ТС

Как передает корреспондент УНИАН, голосование состоялось путем поднятия рук участников народного вече «День достоинства» на столичном Майдане Незалежности.

В резолюции отмечается, что 17 декабря в 18.00 на Майдане должно собраться очередное вече.

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Как говорится в резолюции, “мы категорически запрещаем подписывать соглашение о присоединении Украины к Таможенному союзу”. “На 18 часов 17 декабря - дату возможного подписания соглашения - Майдан постановляет собрать очередное народное вече, чтобы сотни тысяч людей самим своим присутствием предостерегали Януковича от акта государственной измены. А в случае, если он проигнорирует наше предупреждение, чтобы мы могли принять оперативные решения для защиты суверенитета Украины и самого права на ее существование как независимого государства”.

В резолюции сказано, что Украина больше не будет “губернией Российской империи”. Украина обязательно будет членом Евросоюза.

Как известно, 17 декабря в Москве состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина.