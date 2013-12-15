Около 300 митингующих с Евромайдана пришли к ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета отмечают, что это мирная акция, и они пришли, чтобы контролировать работу ЦИК.

Митингующие ведут себя спокойно и не пытаются попасть на территорию ЦИК. Они расположились вдоль рынка перед центральным входом в здание комиссии. Один из активистов пообещал, что люди не будут прорываться к зданию. Пикетирующие держат в руках флаги Украины, Евросоюза а также оппозиционных политических партий.

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За железным ограждением возле ЦИК находится около 10 правоохранителей, которые также ведут себя спокойно.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк призвал участников Народного вече собраться возле ЦИК, чтобы защитить результаты выборов народных депутатов в 5 одномандатных округах, которые проходят сегодня.