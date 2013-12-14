Коряк не соглашался на применение силы против Евромайдана - Пшонка

Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что начальник киевской милиции Валерий Коряк ночью 30 ноября не соглашался с предложениями заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича и председателя КГГА Александра Попова о силовом освобождении Майдана Незалежности от митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пшонка сказал сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“Скажу откровенно, начальник милиции не соглашался на предложения, исходившие от Сивковича и Попова. Он это давал в своих показаниях, и есть другие показания этому”, - сказал Пшонка, повторив, что сначала Коряку звонили по телефону эти должностные лица, а затем и лично приехали к нему на работу.

“Давление заключалось в том, что они незаконно требовали от руководителя милиции действий, которые превышали конкретные полномочия”, - отметил генпрокурор.

Как сообщалось, в ночь на 30 ноября сотрудники "Беркута" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности.

Сегодня, 14 декабря, Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

“Первые расследования дают нам право говорить, что в кабинете начальника ГУ МВД в городе Киева находился заместитель секретаря СНБО Сивкович и председатель КГГА Попов. Именно они, по данным следствия, склоняли его (Коряка) к применению силы”, - сказал Пшонка.

Он отметил, что сначала Сивкович находился в служебном кабинете Попова, откуда они звонили по телефону Коряку, а затем оба приехали к нему.

Он также отметил, что в ближайшее время подозреваемым в превышении власти будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Президент уже отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КГГА Попова.