Азаров настаивает, что пауза в ассоциации с ЕС - в интересах всего украинского народа

Премьер-министр Николай Азаров настаивает, что пауза, которую правительство взяло в подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, в интересах всего украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на митинге сторонников власти на Европейской площади в Киеве.

«Меня часто спрашивают, о чем вы думали, когда приняли решение отложить подписание Соглашения об ассоциации. А мы думали, прежде всего, о людях, прежде всего, о вас. И не только о тех, кто стоит здесь (на Европейской площади - УНИАН), но и о тех, кто стоит за 500 метров отсюда (На Майдане Незалежности - УНИАН). Мы думали и о востоке Украины, и о западе. Мы думали о том, чтобы сохранить рабочие места, обеспечить надежные выплаты зарплат и пенсий. Вот о чем мы думали», - заявил Азаров.

Он в очередной раз подчеркнул, что решение о приостановке подготовки к подписанию документа было чрезвычайно сложным.

«Такое трудное решение требует абсолютно откровенного разговора с людьми, требует доверия, понимания и требует объединения наших усилий. Мы не должны сегодня страну разделять. Наоборот, мы должны на всех позициях выступать единым фронтом», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что правительство хочет добиться сильной позиции Украины как в переговорах с ЕС, так и в переговорах с РФ.

«Чего мы хотим добиться? Мы хотим добиться сильных позиций для Украины и в переговорах с ЕС, и в переговорах с Россией. Только тогда нас будут уважать, только тогда пойдут нам навстречу», - сказал Азаров.