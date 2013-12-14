Азаров пожаловался, что телеканалы находятся в руках олигархов и не говорят правды

Премьер-министр Николай Азаров заявляет, что украинские телеканалы находятся в руках олигархов и не дают правдивой информации о ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на митинге, который проводит Партия регионов на Европейской площади.

В результате этого, по словам Азарова, украинцы не получают необходимой информации о позиции и действиях власти в контексте развития отношений с ЕС и Российской Федерацией.

При этом премьер подчеркнул, что правительство пытается путем переговоров улучшить условия Соглашения об ассоциации в части зоны свободной торговли с ЕС и минимизировать потери со странами Таможенного союза, в частности, с Россией.

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«Мы устраняем, разъясняем и говорим, но наш голос, к большому сожалению, из-за того, что на наших каналах господствуют олигархи, очень мало слышен. Вы в своих городах смотрите телевизор — вы хоть слово правды слышите из наших телевизоров? Нет. Поэтому этот митинг - это единственный наш способ донести правду до наших людей. И мы ее доносим, ми будем доносить», - заявил Азаров.