В милиции объяснили, почему штурмовали Майдан именно ночью

Об этом заявил заместитель начальника главного следственного управления МВД Олег Татаров в эфире Шустер LIVE, пишет Украинская правда.

"Если проанализировать статистику. Я говорю по сотрудникам милиции. У нас в среднем за сутки несут правоохранители 5 тысяч службу в центральном районе города. Ночью это количество уменьшается - 2-2,5 тысячи", - сказал он.

"И для того, чтобы не нарушать нормальный уклад жизни, не мешать проезду транспорта, милиция выполняла операцию по исполнению решения суда именно ночью", - добавил Татаров.

Он также подчеркнул, что милиция не "применила силы и спецсредств". "Милиция выполняла решение суда", - отметил Татаров.

Как известно за охрану общественного порядка отвечают чиновники, которые руководят непосредственно подразделениями обеспечивающими охрану общественного порядка, в частности это касается на уровне МВД заместителей министра Виктора Ратушняка, Алексея Крикуна. Следовательно никак не может отвечать за действия милиции общественной безопасности и давать оценку их действиям любой заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины.

Как известно, 11 декабря примерно в 1 ночи милиция пыталась разрушить баррикады, установленные на Майдане Независимости. Однако эта попытка провалилась.

Утром силовики пытались освободить, занятое митингующими здание Киевской горадминистрации. В результате столкновений были пострадавшие с обеих сторон.