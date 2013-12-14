В милиции объяснили, почему штурмовали Майдан именно ночью
Силовики помогали расчистить территорию центра Киева, где находится митинг недовольных действиями украинской власти, именно ночью, чтобы не мешать проезду транспорта.
Об этом заявил заместитель начальника главного следственного управления МВД Олег Татаров в эфире Шустер LIVE, пишет Украинская правда.
"Если проанализировать статистику. Я говорю по сотрудникам милиции. У нас в среднем за сутки несут правоохранители 5 тысяч службу в центральном районе города. Ночью это количество уменьшается - 2-2,5 тысячи", - сказал он.
"И для того, чтобы не нарушать нормальный уклад жизни, не мешать проезду транспорта, милиция выполняла операцию по исполнению решения суда именно ночью", - добавил Татаров.
Он также подчеркнул, что милиция не "применила силы и спецсредств". "Милиция выполняла решение суда", - отметил Татаров.
Как известно за охрану общественного порядка отвечают чиновники, которые руководят непосредственно подразделениями обеспечивающими охрану общественного порядка, в частности это касается на уровне МВД заместителей министра Виктора Ратушняка, Алексея Крикуна. Следовательно никак не может отвечать за действия милиции общественной безопасности и давать оценку их действиям любой заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины.
Как известно, 11 декабря примерно в 1 ночи милиция пыталась разрушить баррикады, установленные на Майдане Независимости. Однако эта попытка провалилась.
Утром силовики пытались освободить, занятое митингующими здание Киевской горадминистрации. В результате столкновений были пострадавшие с обеих сторон.