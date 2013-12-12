Апелляционный суд освободил из-под стражи еще одного "узника Банковой"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина» со ссылкой на народного депутата Павла Петренко.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

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Милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств в отношении событий, связанных с захватом админзданий, с другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств были задержаны 9 человек.

3 декабря суд на два месяца арестовал их. Решение вынесено по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

4 декабря родственники задержанных на пресс-конференции сообщили, что те были мирными участниками митинга, не принимали участия в организации беспорядков или провокаций, их безосновательно задержали и избили бойцы спецподразделения “Беркут”.

В частности, по словам жены одного из задержанных Марины Остащенко, ее муж Александр просто наблюдал за событиями на Банковой, когда был задержан и избит “Беркутом”. “Он просто поднял руки, на это ему ответили ударом дубинки”, - отметила жена задержанного.

Напомним, вчера решениями Апелляционного и Печерского районного судов Киева были освобождены из-под стражи еще несколько человек, задержанных после провокаций под Администрацией президента 1 декабря.

В частности, Апелляционный суд освободил из-под стражи «под личное обязательство» задержанных 1 декабря на улице Банковой Геннадия Черевко и Сергея Нужненко. Перед этим сообщалось об освобождении задержанных под АП Юрия Болотова и Николая Лазаревского - на первого наложили штраф, второго посадили под домашний арест.

Свободовца Солоненко, задержанного под памятником Ленину, Апелляционный суд оставил под стражей.