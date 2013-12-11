Во Львове около четырех тысяч студентов пикетировали прокуратуру с требованием освободить политзаключенных

Как передает корреспондент УНИАН, студенты скандировали: «Банду геть!», «Свободу политзаключенным!», «Зека на йолку!», „Прокурор, выходи!”.

Большинство участников акции держали государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза, лица многих молодых людей были разрисованы национальными цветами.

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Митингующие требовали, чтобы к ним вышел прокурор Львовской области Олег Василенко. Однако он так и не вышел к студентам, не вышли к пикетчикам и представители прокуратуры.

Проскандировав лозунги с требованиями освобождения задержанных активистов и львовского фотографа Олега Панаса, колонна участников акции вернулась на львовский Евромайдан где сегодня в течение дня многолюдно, собираются студенты, представители трудовых коллективов города, львовяне.

Также сегодня отсюда формируются группы для выезда в Киев, по разным оценкам, сегодня из Львова в Киев в поддержку столичного Евромайдана выедет около 5 тыс. людей.

Как сообщили УНИАН в областном Координационном штабе, предприниматели крупнейшего в Западной Украине оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» во Львове, сегодня, объявили несколькочасовую забастовку и присоединились к митингующим львовского Евромайдана.

На «Шуваре» работает от 3 до 5 тыс. предпринимателей. Значительная часть из них сегодня бойкотировала в поддержку Евромайдана. Также многие предприниматели „Шувара” поехали на митинг в Киев.