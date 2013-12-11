Суд освободил еще двух задержанных на Банковой 1 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, подозреваемому Черевко была изменена мера пресечения с заключения под стражу на личное обязательство.

Срок действия обязательства - до 29 января 2014 года. Прокурор требовал, чтобы подозреваемого выпустили под залог - 30 минимальных заработных плат более 30 тысяч гривен). Однако судья выбрала другую меру пресечения.

Также апелляционный суд города Киева освободил под личное обязательство Сергея Нужненко, задержанного 1 декабря на улице Банковой.

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Нужненко был освобожден из-под стражи под личное обязательство, которое будет действовать до 30 января следующего года.

Прокурор требовал, чтобы арест заменили на денежный залог в размере 26 тысяч гривен, однако судья выбрала для Нужненко «личное обязательств».

Ранее сообщалось об освобождении задержанных под АП Юрия Болотова и Николая Лазаревского - на первого наложили штраф, второго посадили под домашний арест. Таким образом, на данный момент суд освободил из-под стражи четырех из девяти "узников Банковой".

*** Личное обязательство заключается в возложении на подозреваемого, обвиняемого обязанности выполнять возложенные на него следственным судьей обязательства. Подозреваемому, обвиняемому письменно сообщаются возложенные на него обязанности и разъясняется, что в случае их невыполнения к нему могут применить более жесткую меру пресечения и на него может быть наложено денежное взыскание.