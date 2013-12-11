Домашний арест и штраф: двух задержанных за события под АП 1 декабря выпустили из-под стражи

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Суд признал его виновным в активном участии в массовых беспорядках и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) и отпустил подсудимого из-под стражи в зале суда", - сообщили в прокуратуре. Речь идет о подозреваемом Юрии Болотове.

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Болотов был задержан, а затем арестован по подозрению в причастности к событиям на улице Банковой. Уголовный процессуальный кодекс предусматривает возможность подписания соглашения о признании вины, что со временем может смягчить участь подозреваемого.

Также сегодня апелляционный суд Киева освободил арестованного активиста Евромайдана Николая Лазаревского, заменив ему меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в Апелляционном суде Киева.

Под домашним арестом он будет находиться до 30 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что некоторые задержанные во время массовых акций активисты будут освобождены.

Он сообщил, что накануне разговаривал с генеральным прокурором Виктором Пшонкой и попросил его, чтобы в случаях, «где нет грубых правонарушений», освободить задержанных.

В Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдану 30 ноября около 4 часов утра в Киеве на улице 1 декабря вышли более 500 тыс. человек.

В тот же день около полутысячи молодых людей спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели достаточно агрессивно.

Впоследствии милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств относительно событий , связанных с захватами админздани , другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств были задержаны 9 человек.

3 декабря суд на два месяца арестовал этих 9 человек. Решение вынесено по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

4 декабря родственники задержанных сообщили, что их близкие были мирными участниками митинга, не принимали участия в организации беспорядков или провокаций, их безосновательно задержали и избили бойцы спецподразделения "Беркут".