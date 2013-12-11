Азаров рассказал, с чем связана зачистка Майдана и уверил, что силу против митингующих не применят

Уборка баррикад с Майдана Незалежности обусловлена необходимостью обеспечения жизнедеятельности Киева, в частности работы экстренных служб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая сегодня заседание Кабмина.

“Речь идет об очистке дорог, обеспечении жизнедеятельности столицы. То есть работы скорой помощи, пожарных машин, техники”, - сказал Азаров.

При этом он подчеркнул, что применение силы против мирных демонстрантов является недопустимым.

“Никакого использования силы против мирных митингующих никогда не будет. Понятно? Успокойтесь!”, - заявил Азаров.

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Он также призвал оппозиционные силы не подталкивать людей на конфликты с силовыми отрядами и на другие провокации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается до сих пор.

МВД называет штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Сегодня около 9-и часов бойцы спецподразделения “Беркут” прибыли под здание КГГА.