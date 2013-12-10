В США из-за снегопада отменены тысячи авиарейсов

Соответствующие решения приняли власти штатов Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Западная Вирджиния, Кентукки, Теннеси, Коннектикут и столицы страны Вашингтона. В ближайшее время к ним могут присоединиться Род-Айленд и Массачусетс.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

По теме: Из-за сильнейших снежных бурь в США погибли люди, отменили 2 тысячи авиарейсов

По данным Национального метеобюро, в некоторых районах страны уже выпало до 30 см снега. Стихия повлияла на работу местных аэропортов. Сегодня утром в США были отменены почти 1,5 тыс авиарейсов. В понедельник эта цифра составила около 4 тыс авиарейсов. В частности, непогода внесла изменения в работу аэропортов Нью-Йорка, Ньюарка (штат Нью-Джерси) и Филадельфии (штат Пенсильвания).

Снегопады осложнили автомобильное движение. На федеральных трассах и в крупных городах образовались многочисленные пробки из-за работы снегоуборочной техники, которая уже не успевает убирать с улиц выпавшие снежные осадки, а также из-за многочисленных аварий. Так, сегодня в штате Коннектикут было зафиксировано 83 крупных дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 8 человек. В Нью-Йорке также отмечены многочисленные ДТП.

В ближайшие часы, по прогнозу метеорологов, снегопады только усилятся.