ГПУ на два месяца продлила расследование дела Маркова - адвокат

Об этом УНИАН со ссылкой на адвоката Маркова Александра Казарновского сообщили в пресс-службе партии «Родина», лидером которой является бывший депутат.

По словам Казарновского, соответствующее ходатайство подал следователь Главного следственного управления МВД Украины Юрий Пасечник.

«Им мало того, что это дело расследовалось с 2007 года, они не уложились... Им шести лет оказалось мало, они решили продлить срок расследования еще на два месяца. Ну, соответственно, следователь написал в этом ходатайстве, что он должен сделать какие-то действия очень важные, типа забрать у экспертов заключения экспертиз, которые были назначены», - цитирует пресс-служба Казарновского.

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По его словам, с постановлениями и назначениями части этих экспертиз защиту ознакомили, а «с одной экспертизой, которая, с точки зрения следователя, является особо секретной, с криминалистической экспертизой не ознакомили».

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Маркову, по решению суда лишенному мандата депутата ВР, инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе.

По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. Печерский райсуд Киева арестовал его на 2 месяца.

31 октября апелляционный суд оставил это решение без изменений.