Арестованному Маркову отказали в иске к председателю ЦИК

Одесский окружной административный суд отказал арестованному и лишенному мандата депутата ВР Игорю Маркову в его иске к председателю Центризбиркома Украины Михаилу Охендовскому.

Об этом журналистам сообщил адвокат Маркова Александр Казарновский. По его словам, Марков оспорил в суде отказ ЦИК предоставить ему видео с камер наблюдения, которые были установлены на избирательных участках 133-го округа в Одессе во время последних парламентских выборов - в 2012 году.

По словам Казарновского, 8 октября 2012-го Марков (тогда - депутат ВР) обращался с аналогичной просьбой в ЦИК, но получил отказ со ссылкой на то, что после оглашения результатов выборов видео может истребовать только суд.

«Оставление без рассмотрения данного запроса лишило моего доверителя возможности реализовать право на полное, всестороннее, справедливое рассмотрение судебного дела, использование данной информации в качестве доказательства как в существующих судебных делах, так и в будущих, которые прямо или опосредовано могут быть связаны с установлением результатов выборов по данному округу и наличием статуса и полномочий народного депутата», - сказал Казарновский.

Между тем, по его мнению, окружной суд нарушил нормы закона, сообщив ответчику о том, что заявлено ходатайство об обеспечении иска.

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Как считает адвокат, тем самым суд дал возможность противоположной стороне подготовиться и «совершить действие, направленное на невозможность такого обеспечения, и только после этого рассмотрел соответствующее ходатайство».

«Все судебные решения, которые выносятся по делам, связанным с Марковым, политически мотивированы. Судьи постоянно изобретают что-то новое, каждый раз они находят какой-то новый способ нарушить закон», - подчеркнул Казарновский.

Защитник Маркова намерен в установленный 10-дневный срок обжаловать это судебное решение в апелляционной инстанции. Пока длились судебные тяжбы, ЦИК успел удалить все видео, отснятое во время выборов.

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Игорю Маркову, лишенному мандата депутата ВР, инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. Печерский райсуд Киева арестовал его на 2 месяца. 31 октября апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Напомним, 15 ноября 2013 года ЦИК уничтожила материалы видеонаблюдения, созданные во время очередных выборов народных депутатов в 2012 году. Как сообщили агентству в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, 13 ноября исполнился год с тех пор, как ЦИК официально обнародовала результаты очередных выборов. Последние, в отличие от всех предыдущих, проводились с использованием системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения для наблюдения за организацией проведения голосования и подсчета голосов на обычных избирательных участках в день голосования согласно закону Украины "Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года". В соответствии с частью третьей статьи 6 упомянутого закона, информация, созданная с использованием системы видеонаблюдения, хранится Центральной избирательной комиссией в течение одного года со дня официального обнародования результатов выборов народных депутатов Украины, после чего подлежит уничтожению. Таким образом, с 14 ноября ЦИК лишена законных оснований для обеспечения дальнейшего хранения указанной информации.