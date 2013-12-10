Луценко: Общество опередило в своем развитии политические элиты

Так он прокомментировал сегодняшнюю встречу четырех украинских президентов, сообщили УНИАН в пресс-службе Луценко.

«В Украине – глубокий политический кризис, решение которого нуждается в совместных усилиях власти и общества. После 30 ноября мы проснулись уже в другой стране, где невозможно обойтись общими фразами круглого стола с отобранными властью участниками», - заявил он. По его словам, обществу предложили имитацию процесса диалога, а не путь выхода из кризиса.

«Прошлое должно перестать руководить будущим. Уже сегодня понятно, что общество опередило в своем развитии политические элиты. За столом переговоров должны сидеть власть, оппозиция и представители гражданского общества. Сегодня только Майданом можно сформулировать повестку дня страны и предложить адекватные механизмы его воплощения», - отметил Луценко.

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Для начала такого диалога, по его мнению, власти нужно выполнить три обязательных требования: освободить заключенных активистов Майдана; освободить от должности министра внутренних дел, чтобы сделать невозможным очередное избиение мирных демонстрантов; вернуть спецназ в казармы с улиц столицы.

«Только это может стать основой для начала сотрудничества по полной перезагрузке страны, и только такие требования воспринимает Майдан», - убежден Луценко.

Относительно дальнейших шагов в системных изменениях, то, по мнению Луценко, очевидно, что «Украине нужно вернуться к Конституции 2004 года, сформировать новое парламентское большинство, которое создаст техническое правительство и примет пакет нового избирательного законодательства. Новое правительство должно подписать соглашение с ЕС. Власть должна понимать, что это не план отдельных политиков, это – требования Майдана».

Относительно обещания Виктора Януковича «выпустить активистов Майдана», то Луценко отметил: «Майдан будет следить за выполнением этого обещания Президента».

Также лидер «Третьей Украинской Республики» посоветовал президенту в Международный день прав человека найти возможность наконец ознакомиться с Декларацией прав человека и понять, что право на мирные собрания является неотъемлемым правом любого гражданина.

Как сообщал УНИАН, в круглом столе, инициированном Леонидом Кравчуком, сегодня принимали участие только представители власти. На круглом столе, который проходил во Дворце "Украина", присутствовали председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, вице-премьер-министр Александр Вилкул, министры Елена Лукаш и Раиса Богатырева. Также присутствовали председатель КГГА Александр Попов, председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, председатель фракции КПУ Петр Симоненко и внефракционный народный депутат Владимир Литвин. Также в круглом столе принимала участие советник Президента Украины Марина Ставнийчук.

Позже прибыли глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и несколько человек, которые заявили, что является представителями Майдана.

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что оппозицию не приглашали на этот круглый стол.

Участники сегодняшнего заседания сообщили, что «круглый стол» власти и оппозиции проведут в среду, 11 декабря, в 14.00.